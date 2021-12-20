Elektrikli araç üreticisi Rivian, 5 milyar dolarlık fabrika kuruyor

Amerikalı elektrikli araç üreticisi Rivian, 5 milyar dolarlık yatırımla ülkesindeki ikinci üretim tesisini inşa edecek.

Amazon’un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, geçtiğimiz haftalarda ilk aracını banttan indirmişti.

2009 yılında kurulan elektrikli araç girişimi Rivian, yıllar içinde istikrarlı bir şekilde büyümeyi başardı ve günümüzde artık adından daha fazla söz ettirmeye başladı.

ABD'DE İKİNCİ FABRİKASINI KURACAK

Rivian, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikinci fabrikasını kuruyor. Yeni üretim tesisinin inşasına 2022 yazında başlanacak. Yılda 400 bin elektrikli araç üretebilecek kapasiteye sahip olacağı söylenen fabrika, 5 milyar dolar yatırımla 2024 yılında faaliyete geçecek.

Rivian, Georgia eyaletinde inşa edilecek yeni tesiste pil üretimi de yapacak. Şirket, pil hücreleri için kimyasal formüller hazırlamak, hammadde tedariki ve hücre üretimi de dahil olmak üzere, tüm değer zinciri boyunca pil teknolojisine yatırım yapmayı planlıyor.

ABD'NİN 2. BÜYÜK OTOMOBİL ÜRETİCİSİ OLDU

Rivian hisseleri, geçtiğimiz haftalarda ABD'de halka arz edilmesinin ardından yüzde 53 değer kazanmış ve şirketin piyasa değeri 100 milyar dolara yükselmişti.

Yalnızca tek bir aracı olan şirket, böylelikle 1 trilyon dolar piyasa değerini aşan Tesla'nın ardından, ABD'nin ikinci en büyük otomobil üreticisi olmayı başarmıştı.

Rivian, 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak; 86,05 milyar dolarlık General Motors, 77,37 milyar dolarlık Ford ve 65,96 milyar dolarlık Lucid Group gibi dev şirketleri geride bıraktı.