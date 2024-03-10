Elektrikli araç üretimi, 2027 yılına kadar içten yanmalı motorlu araçlardan daha ucuz olacak Özel platformlar, otomobil üreticilerine daha küçük güç aktarma organları ve düz akü tabanı da dahil olmak üzere kendi özelliklerine uygun montaj hatları tasarlama özgürlüğü verdi. Bu durum, maliyetleri de düşürüyor.

ensonhaber.com

Gartner araştırma başkan yardımcısı Pedro Pacheco, yeni üretim teknikleri ve daha düşük pil maliyetleri sayesinde elektrikli araçların üretiminin 2027 yılına kadar içten yanmalı araçlara göre daha ucuz olacağını söyledi.

Düzinelerce kaynak ve yapıştırma maddesi kullanmak yerine, arabanın büyük bölümlerinin tek parça olarak üretildiği "gigacasting" gibi yenilikler nedeniyle üretim maliyetleri daha hızlı düşecek.

Pacheco ve diğer uzmanların montaj maliyetlerini azaltmada inovasyon lideri olarak gösterdiği Tesla, "gigacasting" alanında öncü olmasıyla biliniyor.

Elektrikli araçlara olan ilgi düşüyor

Elektrikli araçların benimsenme oranı, ABD ve Avrupa da dahil olmak üzere bir dizi önemli pazarda yavaşladı ve uzmanlar, otomobil üreticilerinin daha düşük maliyetli modelleri piyasaya sürmesinin çok önemli olacağını söylüyor.

Pacheco, gigacasting'in tek başına beyaz gövde maliyetini "en az" yüzde 20 oranında azaltabileceğini vurguladı.

Pacheco, bu tasarrufların fiyatlara ne zaman yansıyacağının üretici markalara bağlı olduğunu, ancak elektrikli ve içten yanmalı motorlu modeller arasındaki fiyat eşitliğine ortalama olarak 2027 yılına kadar ulaşılması gerektiğini söyledi.

Gartner, 2030'da satılan tüm arabaların yarısının tamamen elektrikli olmasıyla elektrikli otomobil satışlarında hala güçlü bir büyüme öngörüyor.