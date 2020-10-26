Elektrikli araçlar, Avrupa'da dizel ve benzinli araçlarla rekabet etmeye başladı

Araç Maliyet Endeksi'ne göre, elektrikli araçlar Avrupa'nın birçok ülkesinde dizel ve benzinli araçların maliyetleriyle rekabet ediyor.

Elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün artmaya devam ederken, birçok marka kendi elektrikli modellerini piyasaya sürüyor ve rekabeti kızıştırıyor.

LeasePlan'in yayınladığı Araç Maliyet Endeksi'ne göre, elektrikli araçlar Avrupa'nın birçok ülkesinde dizel ve benzinli araçların maliyetleriyle rekabet etmeye başladı.

FİYATLAR DÜŞTÜ

18 Avrupa ülkesinin küçük ve kompakt sınıflardaki bir araca toplam sahip olma maliyetlerinin detaylı analizini (yakıt, amortisman, vergiler, sigorta ve bakım gibi maliyet kalemleri de hesaba katılarak) kapsayan endeks, Avrupa'daki elektrikli araçların artık her zamankinden daha uygun fiyatlı olduğunu verilerle birlikte ortaya koydu.

Avrupa ülkelerinde kompakt sınıfta yer alan elektrikli araçlar, benzinli ve dizel araçlara göre maliyetler açısından kolaylıkla rekabet eder hale geldi.



MALİYET FARKI KAPANDI

Raporda, geçen yıllarda dizel, benzinli ve elektrikli araçlar arasında görülen maliyet farklarının bu yıl bir hayli kapandığı gözlemlendi.

Buna göre, kompakt sınıftaki elektrikli araçların, içten yanmalı araçlara kıyasla maliyetler açısından en rekabetçi olduğu ülkeler Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre ve İngiltere olarak sıralandı.

D segmenti elektrikli araçların içten yanmalı araçlara göre en rekabetçi olduğu ülkeler ise Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere olarak açıklandı.

EN UYGUN FİYATLI ARAÇLAR NORVEÇ VE İTALYA'DA

Araç Maliyet Endeksi'ne göre, elektrikli araçların dizel ve benzinli araçlara kıyasla daha ekonomik olduğu iki ülke Norveç ve İtalya oldu.

Norveç'te benzinli bir araca sahip olma maliyeti aylık 851 euro iken, dizel bir aracın maliyeti 913 euro, elektrikli araca sahip olmanın maliyeti ise 750 euro olarak hesaplandı.

İtalya'da benzinli aracın aylık maliyeti 807 euro ve dizel aracın 753 euro civarındayken, elektrikli aracın maliyeti 742 euro olarak belirlendi.





LeasePlan Araç Maliyet Endeksi'ne göre, Macaristan 537 euro ile benzinli bir araca sahip olmanın en uygun olduğu ülke iken, Yunanistan 534 euro ile dizel araca sahip olma bakımından en uygun ülke olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de benzinli bir araca sahip olmanın aylık maliyetinin 509 euro, dizel bir araca sahip olmanın aylık maliyetinin ise 547 euro olması dikkati çeken sonuçlar arasında bulunuyor.

Elektrikli araçların ülkemizde daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilmesi için vergi ve şarj altyapısı destekleri oldukça önemli.

Türkiye'de henüz elektrikli araç pazarı tam olarak oluşmadığı için bu anlamda bir veri yok.

Türkiye, dizel yakıtlı bir araca sahip olma maliyeti açısından endekse katılan ülkeler arasında Macaristan ve Yunanistan'ın hemen ardından 3'üncü sırada yer alıyor.