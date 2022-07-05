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    Elektrikli araçlar için ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi

    Meclise sunulan elektrikli araçlar için yeni ÖTV düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Birçok elektrikli modelin fiyatında ciddi düşüşler olacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 15:53
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    Elektrikli araçlar için ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi

    Türkiye'de her ne kadar otomobil pazarında satışlar artsa da elektrikli araç satışları için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Çünkü benzinli ve dizel araçlara kıyasla, elektrikli satışları yok denecek kadar az.

    Öte yandan, birçok ülke şimdiden elektrikli araçları benimsemiş görünüyor. Satışlarda Çin başı çekerken; Avrupa'da ise Norveç, Hollanda ve İsveç gibi ülkeler önde geliyor.

    Türkiye'de ise ÖTV ve dolar kurunun yüksek olması, elektrikli araçları ulaşılamaz seviyelere getiriyordu.

    ÖTV düzenlemesi yürürlükte

    Geçtiğimiz günlerde meclise sunulan elektrikli araçlar için yeni ÖTV düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle pek çok elektrikli otomobilin fiyatında büyük indirim bekleniyor.

    Elektrikli araçlar için ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi #1

    Yeni ÖTV düzenlemesinde bilmeniz gerekenler

    Yeni düzenleme ile birlikte motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV, yüzde 10 olarak uygulanacak.

    160 kW altı, ancak matrahı 700 bin TL ve üstü olan araçlarda yüzde 40; 160 kW üstü ve matrahı 750 bin TL’yi geçmeyenlerde yüzde 50, geçenlerde ise yüzde 60 olarak belirlenecek.

    Elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde yapılan değişiklikte, oranlar haricinde en büyük değişikliğin hesaba matrah değerlerinin de eklenmesi olduğu görülüyor.

    Elektrikli araçlar için ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi #2

    Yeni düzenleme fiyatları nasıl etkileyecek

    Örneğin, Renault'un 80 kW güce sahip Zoe modeli, yapılan ÖTV değişikliğinden etkilenmeden yüzde 10 vergi diliminde kalmayı sürdürecek.

    Zoe haricinde premium otomobil üreticilerinden BMW'nin iX3, iX, i4 gibi elektrikli otomobilleri de vergi oranlarını en yüksek dilim olan yüzde 60'ta tutmaya devam edecek.

    Benzer durum diğer premium otomobil markaları için de geçerli. Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz'in EQA, EQB, EQC, EQE ve EQS modelleri gibi premium elektrikli otomobiller, bu değişiklikten çok fazla etkilenmeyecek.

    Fiyatı 300 binden fazla düşen araçlar var

    Pazardaki Çinli modeller Skywell ET5 ve Seres 3 ise, ÖTV değişikliğinden en çok etkilenen otomobiller arasında yer alıyor.

    Her iki otomobilin de ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 10'a düşerek tüketicisine yaklaşık 300 bin liradan fazla fiyat avantajı sağlayacak.

    Elektrikli Hyundai Kona'nın fiyatı ise 895 bin TL'den 787 bin TL'ye kadar düşecek. Bunun dışında, fiyatı düşen diğer elektrikli araçlar şu şekilde:

    Mini Cooper SE (137 kW)

    • Eski fiyat: 1 milyon 198 bin 176 TL
    • Yeni fiyat: 823 bin 745 TL

    Volvo XC40 (170 kW)

    • Eski fiyat: 1 milyon 354 bin 647 TL
    • Yeni fiyat: 1 milyon 266 bin 700 TL

    Seres 3

    • Eski fiyat: 1 milyon 150 bin TL
    • Yeni fiyat: 790 bin 625 TL

    Skywell ET5

    • Eski fiyat: 1 milyon 038 bin 333 TL
    • Yeni fiyat: 713 bin 854 TL

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