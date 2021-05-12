Elektrikli araçlar ile taşımacılığa teşvik verilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli taşıtların eşya, kargo ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmasına izin verirken, bu taşıtların kullanımı halinde çeşitli teşvikler de uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ve ücret tahakkuk edecek işlemlerde yüzde 5'e kadar indirim uygulanacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANIMINA TEŞVİK

Düzenlemeyle elektrikli taşıtların eşya, kargo ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmasına da imkan sağlanırken, bu taşıtların kullanımına yönelik çeşitli teşvikler de verilecek.

Buna göre, yetki belgesi eki taşıt belgelerine elektrikli taşıtlar da ilave edilebilecek. Yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek otomobil cinsi elektrikli taşıtlar için belirlenen motor silindir hacmi şartı aranmayacak.

Ancak, söz konusu belgeye ilave edilecek otomobil cinsi taşıtların motor gücünün 70 kilovat ve üzerinde olması gerekecek.

Elektrikli taşıtların adet, koltuk veya azami yüklü ağırlıkları, yetki belgeleri için belirlenen asgari kapasite hesabında yüzde 25 fazla olarak değerlendirilecek. Elektrikli taşıtlarda sözleşmeli taşıt kullanım imkanı aynı cins taşıtlar için yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacak.