Elektrikli araçlar kış aylarında menzil kaybı yaşıyor: İşte en dayanıklı otomobiller Yapılan kapsamlı araştırma, kış aylarında hangi elektrikli otomobillerin dayanıklı olduğunu ortaya çıkardı.

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Kış ayları geldiğinde, elektrikli araç kullanıcıları, soğuk hava koşullarının araçlarının menzilini olumsuz etkilediğini fark ediyorlar. Bu durum, batarya performansı ve çeşitli hava koşullarıyla ilgili faktörlerden kaynaklanıyor.

Batarya teknolojisinin gelişmesine rağmen, elektrikli araçların soğuk hava şartlarında menzil kaybı yaşaması kaçınılmaz oluyor.

Soğuk hava, bataryanın kimyasal reaksiyonlarını yavaşlatır ve bu da depolanan enerji miktarını etkileyebilir. Sonuç olarak, aracın menzili düşebilir ve kullanıcılar, beklenen menzilin altında sonuçlarla karşılaşabilir.

Bununla birlikte, iç ısıtma sistemleri de menzil kaybına katkıda bulunur. Soğuk havalarda aracın içini ısıtmak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu da bataryanın kullanılabilir enerjisini azaltarak, aracın menzilini olumsuz etkiler.

Hangi otomobiller dayanıklı

Recurrent tarafından yapılan kapsamlı bir analize göre, tüm modeller kış aylarında menzil kaybı yaşıyor.

Tesla, Audi ve Nissan'ın bazı elektrikli araçları soğuk havalarda minimum menzil kaybı sunuyor. Aşağıdaki görselde, hangi otomobilin yüzde kaçlık bir menzil kaybı yaşadığını görebilirsiniz.

Recurrent 2022-2023 kışında 10binden fazla elektrikli aracı inceleyerek Tesla, Audi ve Nissan'ın diğerlerine göre daha iyi performans sergilediğini tespit etti.

Bu araçların ortalama kış menzilinin normal menzillerinin yaklaşık yüzde 70'i olduğu saptandı.

Araç üreticileri, batarya teknolojilerini geliştirme ve soğuk hava koşullarına daha iyi adapte olabilme yolları üzerinde çalışıyorlar.

Bu gelişmelerle birlikte, gelecekte elektrikli araçların kış aylarında menzil kaybını minimize etmesi bekleniyor.

Öte yandan, kış aylarında meydana gelen menzil kaybının geçici olduğunu da belirtelim. Havaların ısınmasıyla menziller yeniden eski haline dönüyor.