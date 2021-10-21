Elektrikli araçlar, Twitter'a damga vurdu

Twitter’da bu yılın 8 ayında otomobillerle ilgili 64 milyondan (saatte 11 binden) fazla tweet atıldı, bunun 20 milyonu elektrikli araçlarla ilgiliydi.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, sosyal medyada da en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Twitter, platformunda otomobiller hakkında yapılan konuşmalarla ilgili rakamları açıkladı. Paylaşılan rakamlara göre, Twitter'daki insanlar elektrikli araçlarla ilgileniyor ve neredeyse yarısı bu araçlardan satın almak istediklerini söylüyor.

8 AYDA 64 MİLYON TWEET

Araştırmaya göre, bu yılın Ocak ve Ağustos ayları arasında dünya çapında otomobiller hakkında 64 milyondan fazla tweet atıldı. Bu rakam saatte 11 binden fazla tweet’e karşılık geliyor.

EN ÇOK KONUŞULAN TESLA

Twitter’da en çok konuşulan otomobil markası Tesla olurken, onu Mercedes-Benz, BMW, Nissan ve Ford izledi.

Twitter, otomobil tutkunlarının elektrikli araçlar hakkında konuşması için de önemli bir platform haline geldi. Yalnızca bu yıl içinde (Ocak-Ağustos), en yeni elektrikli araç modelleri hakkında dünya çapında 20 milyondan fazla tweet atıldı.

Twitter'daki kişiler, elektrikli bir araç satın alırken gördükleri temel dezavantajlar olarak “Pil Ömrü” (yüzde 50), “Satın Alma Maliyeti” (yüzde 45) ve “Menzil Kaygısı” (yüzde 42) olduğunu belirttiler.