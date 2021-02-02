Elektrik motorlu araçlardan alınan özel tüketim vergisi (ÖTV), yüzde 3-15 aralığından yüzde 10-60 aralığına çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları hakkındaki kararın yürürlüğe konulması hakkında Cumhurbaşkanı kararına göre, elektrikli araçlardan alınan ÖTV oranı artırıldı.

Yeni ÖTV oranları, sadece elektrik motorlu araçlardan; motor gücü 85 kW'yi geçmeyenler için yüzde 10, 85 kW'yi geçen ancak 120 kW'yi geçmeyenler için yüzde 25, 120 kW'yi geçenler için ise yüzde 60 olarak belirlendi. Karar bugün yürürlüğe girdi.

TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİNİN PAYI ÇOK AZ

Türkiye otomobil pazarında geçen yıl satılan 610 bine yakın araçtan sadece 844 tanesi elektrikli motorluydu. Bu araçların yaklaşık yüzde 80'i 120 kW'nin üzerinde motora sahipti.

Dünyanın başlıca otomobil üreticileri ürün gamlarının büyük bölümünü önümüzdeki yıllarda elektrikli motorlu araçlara çevirmeyi hedefledi. Avrupa ülkeleri ve Çin'de elektrikli araç satışları düşük seviyelerden başlamasına rağmen hızlı büyüme gösteriyor.