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- Elektrikli Audi e-tron modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu
Elektrikli Audi e-tron modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu
- Haber Merkezi
- 12.11.2022 - 09:16
Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler ve birçok marka kendi araçlarını piyasaya sürüyor. Bu markalardan biri olan Audi, 2018'de şirketin ilk tam elektrikli SUV modeli olan e-tron ailesini tanıtmıştı.
Halen Avrupa’da satışı devam eden e-tron ve e-tron Sportback; aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa pazarında 2023 ikinci çeyreği itibarıyla; Q8 e-tron ve Q8 e-tron Sportback adıyla yoluna devam edecek.
Audi’nin elektrik dönüşümü kapsamında oluşturduğu e-tron ürün gamı yavaş yavaş Türkiye yollarına çıkıyor.
Audi e-tron özellikleri
Standart olarak dört tekerlekten çekişle ve iki elektrik motoruyla gelen modellerin standart versiyonunda 300kW güç ve WLTP sürüş döngüsünde 369-393 km arasında menzil sunuluyor.
Diğer versiyon Sportback ise 300 kW’a kadar güç ve tek bir şarjla WLTP döngüsünde 372-408 km aralığında menzil sunuyor.
Avrupa'da 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenen yeni Audi Q8 e-tron'un fiyatı 74 bin 400 eurodan başlıyor. Otomobillerin ülkemizdeki fiyat listesi ise şöyle:
- e-tron Advanced 55 Quattro – 2 milyon 802 bin 249 TL
- e-tron S line 55 Quattro – 2 milyon 847 bin 750 TL
Sportback
- e-tron Advanced 55 Quattro – 2 milyon 875 bin 126 TL
- e-tron S line 55 Quattro – 2 milyon 920 bin 627 TL