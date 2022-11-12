Elektrikli Audi e-tron modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

Avrupa’da satışı devam eden e-tron ve e-tron Sportback Türkiye'ye geliyor. Elektrikli araçların ülkemizdeki fiyatları ortaya çıktı.

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler ve birçok marka kendi araçlarını piyasaya sürüyor. Bu markalardan biri olan Audi, 2018'de şirketin ilk tam elektrikli SUV modeli olan e-tron ailesini tanıtmıştı.

Halen Avrupa’da satışı devam eden e-tron ve e-tron Sportback; aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa pazarında 2023 ikinci çeyreği itibarıyla; Q8 e-tron ve Q8 e-tron Sportback adıyla yoluna devam edecek.

Audi’nin elektrik dönüşümü kapsamında oluşturduğu e-tron ürün gamı yavaş yavaş Türkiye yollarına çıkıyor.

Audi e-tron özellikleri

Standart olarak dört tekerlekten çekişle ve iki elektrik motoruyla gelen modellerin standart versiyonunda 300kW güç ve WLTP sürüş döngüsünde 369-393 km arasında menzil sunuluyor.

Diğer versiyon Sportback ise 300 kW’a kadar güç ve tek bir şarjla WLTP döngüsünde 372-408 km aralığında menzil sunuyor.

Avrupa'da 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenen yeni Audi Q8 e-tron'un fiyatı 74 bin 400 eurodan başlıyor. Otomobillerin ülkemizdeki fiyat listesi ise şöyle:

e-tron Advanced 55 Quattro – 2 milyon 802 bin 249 TL

e-tron S line 55 Quattro – 2 milyon 847 bin 750 TL

Sportback