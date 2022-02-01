Elektrikli BMW i3 yakında yollara veda edecek

9 yıldır üretilen elektrikli BMW i3, temmuz ayında yolun sonuna gelecek. Otomobilin yerini, X1'in elektrikli versiyonu iX1 alacak.

Alman otomotiv devi BMW'nin ilk tamamen elektrikli otomobili BMW i3 artık yollara veda ediyor. Şirketten yapılan açıklamada, son aracın temmuz ayında banttan ineceği ve üretimin sonlanacağı doğrulandı.

Yaklaşık 9 yıldır üretilen BMW i3, bu süre boyunca dünya genelinde 250 bin satış rakamına ulaştı.

2021 yılında ABD ve Avutralya pazarı için üretimi sona eren model, şu anda sadece Avrupa'da ve bazı Asya ülkelerinde satılıyor.

YERİNE ELEKTRİKLİ iX1 GELECEK

Almanya'daki Leipzig fabrikasında üretilen elektrikli BMW i3, fabrikadaki yerini yeni Mini Countryman'in üretimine bırakacak. Söz konusu model, bu yılın ikinci yarısında yollarda olacak. Öte yandan, elektrikli i3'ün yerini X1'in elektrikli versiyonu iX1 alacak.