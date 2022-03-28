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    Elektrikli BMW i4 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

    2022 BMW i4; i4 iDrive 40 ve i4 M50 versiyonlarıyla Türkiye'de satışa sunuldu. İşte otomobilin özellikleri ve Türkiye fiyat listesi.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 09:48
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    Elektrikli BMW i4 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni yılda da elektrikli otomobillere yatırım yapmaya devam edecek Alman otomotiv devi BMW, modellerine olan yüksek talepten son derece memnun.

    Geçtiğimiz yıl sonuna doğru yoğun ilgiden dolayı stokları tükenen yeni elektrikli BMW i4, Türkiye'de satışa çıktı.

    Türkiye'de satışa sunulan BMW i4 eDrive40 versiyonu, M Sport tasarım paketiyle kombine ediliyor. Söz konusu model 340 beygir güç sunarken, 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyeden kısa sürede tamamlıyor.

    TEK ŞARJLA 590 KM YOL GİDİYOR

    Tek şarjla 590 kilometreye kadar sürüş menzili sunan i4 eDrive40, 200 kW DC hızlı şarj ile 10 dakikada 164 km menzil vadediyor. Ayrıca otomobil, 50 kW hızlı şarj istasyonunda 18 dakika şarj ile 100 km menzil sağlıyor.

    bmw

    Yeni elektrikli BMW i4'ün yaşam alanında 12,3 inç gösterge paneli ve 14,9 inç multimedya ekranından oluşan bitişik kavisli ekran bulunuyor.

    Yansıma önleyici cama sahip olan bu panel, BMW'nin gelişmiş iDrive 8 işletim sistemiyle çalışıyor. 470 litre bagaj hacmi sunan araçta bu alan, arka koltukların katlanmasıyla 1.290 litreye kadar çıkabiliyor.

    2022 BMW i4 M50 ise ön ve arka akslarda bulunan iki BMW M eDrive motoru ile Sport Boost modu devrede olduğunda 544 beygir güç ve 795 Nm tork sunuyor.

    Azami hızı 225 km/s ile sınırlandırılan model, 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor. Tam dolu batarya ile 521 kilometreye kadar sürüş menzili vadeden i4 M50'de Adaptif M Yürüyen Aksam ve M Sport frenler devreye giriyor.

    BMW

    ELEKTRİKLİ BMW i4 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

    2022 BMW i4'ün eDrive40 versiyonu, M Sport tasarım paketiyle 1 milyon 892 bin 900 TL'den satışa sunulurken, yeni BMW i4 M50 ise 2 milyon 469 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerini bekliyor.

    bmw

    bmw

    bmw i4


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