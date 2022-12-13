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    Elektrikli BMW i7 Sedan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

    BMW'nin amiral gemisi sedan modeli 7 Serisi'nin yeni nesli Türkiye'ye giriş yaptı. İşte otomobilin fiyat listesi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 17:00
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    Elektrikli BMW i7 Sedan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

    Son yıllarda elektrikli girişimlerine hız kazandıran BMW, yeni otomobillerini piyasaya sürmeye devam ediyor.

    Yedinci nesline geçiş yapan BMW 7 Serisi ile aileye katılan yüzde 100 elektrikli BMW i7 Sedan, Türkiye'ye giriş yaptı.

    Elektrikli BMW i7 özellikleri

    BMW i7 xDrive60 versiyonuyla satılan elektrikli sedanda Pure Excellence ve M Excellence olmak üzere iki farklı tasarım paketi bulunuyor.

    Yeni BMW i7 xDrive60, ön ve arka akslarda yer alan iki elektrik motorundan güç alıyor ve 4 tekerlekten çekiş özelliği sunuyor.

    Toplamda 544 beygir güç ve 744 Nm tork sunan elektrikli sedan, 0-100 km hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlıyor. Modelin azami hızı ise 240 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

    bmw i7

    Elektrikli BMW i7'de 101.7 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip batarya paketi bulunuyor. Söz konusu bataryalar sayinde otomobil, 625 km'ye kadar menzil sunabiliyor.

    Elektrikli BMW i7 Türkiye fiyatı

    Motor gücü ve matrahı nedeniyle ülkemize yüzde 60'lık vergi diliminden giriş yapan yeni BMW i7'nin fiyatı 6 milyon 236 bin 300 TL'den başlıyor.

    bmw i7

    bmw i7

    bmw i7

    bmw i7

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