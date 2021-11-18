Elektrikli BMW iX özellikleri ve Türkiye fiyatı

Kasım ayı itibarıyla BMW showroom'larında yerini alan elektrikli iX, iki farklı seçenekle satışa çıkıyor.

BMW'nin geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli SUV modeli iX, kasım ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu. Böylece Alman marka-, ülkemizdeki elektrikli modellerine bir yenisini daha ekledi.

Elektrikli BMW iX, Türkiye'de xDrive 40 versiyonuyla satışa sunuldu. Tasarım paketi olarak da First Edition Essence veya First Edition Sport tercih edilebiliyor.

BMW iX TEKNİK DETAYLAR

Yeni BMW iX xDrive40’ın ön ve arka akslarında yer alan elektrik motorları 326 beygir güç ve 630 Nm tork üretebiliyor.

Otomobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 6,1 saniye sürüyor. 71 kWsa net batarya kapasitesine sahip olan elektrikli SUV'un sürüş menzili de 425 kilometre olarak açıklandı.

150 kW'a kadar hızlı şarj desteği sayesinde yeni BMW iX xDrive40'ı ev dışı hızlı şarj istasyonlarında yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk seviyesine çıkarmak yarım saat sürüyor.

Elektrikli SUV modelinin şimdilik yalnızca xDrive40 versiyonu mevcut olsa da yapılan açıklamaya göre, xDrive50 versiyonu 2022 yılı içerisinde satışa sunulacak.

ELEKTRİKLİ BMW iX TÜRKİYE FİYATI

Yeni BMW iX xDrive4 - First Edition Essence - 1 milyon 799 bin TL

Yeni BMW iX xDrive4 - First Edition Sport - 1 milyon 812 bin 300 bin TL