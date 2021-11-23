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    Elektrikli BMW iX, satışa çıkmadan 300 bin TL zamlandı

    BMW'nin birkaç ay önce duyurduğu elektrik motorlu yeni aracı iX xDrive40, ülkemizde henüz satışa çıkmadan 300 bin TL fiyat artışı yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 13:41
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    Elektrikli BMW iX, satışa çıkmadan 300 bin TL zamlandı

    BMW'nin geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli SUV modeli iX, kasım ayı itibarıyla Türkiye'de ön siparişe açıldı. Böylece Alman marka, ülkemizdeki elektrikli modellerine bir yenisini daha ekledi.

    Elektrikli BMW iX, Türkiye'de xDrive 40 versiyonuyla ön sipariş sürecine girdi. Tasarım paketi olarak da First Edition Essence veya First Edition Sport tercih edilebiliyor.

    SATIŞA ÇIKMADAN 300 BİN TL ZAM

    Yeni BMW iX xDrive40, geçtiğimiz haftalarda 1 milyon 600 bin TL'lik fiyatıyla ön siparişe açılmıştı. Ancak yükselen döviz kuru nedeniyle, otomobil henüz satışa çıkmadan 300 bin TL zamlandı ve fiyatı 1 milyon 900 bin TL'ye yükseldi.

    bmw ix

    300 bin TL zamlanan araçla ilgili açıklamalarda bulunan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Doğru fiyattan işlem yapmazsak ondan sonra yerine koyarken zorluk çekeriz. Maliyetleri karşılayamayız. Ben kur arttığında aracımızın değerini artırmadan satarsam, tekrardan aynı pazarda gidip bir araç daha alamam. Bu yüzden stabil kur önemli." dedi.

    BMW iX TEKNİK DETAYLAR

    Yeni BMW iX xDrive40’ın ön ve arka akslarında yer alan elektrik motorları 326 beygir güç ve 630 Nm tork üretebiliyor.

    Otomobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 6,1 saniye sürüyor. 71 kWsa net batarya kapasitesine sahip olan elektrikli SUV'un sürüş menzili de 425 kilometre olarak açıklandı.

    bmw ix

    150 kW'a kadar hızlı şarj desteği sayesinde yeni BMW iX xDrive40'ı ev dışı hızlı şarj istasyonlarında yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk seviyesine çıkarmak yarım saat sürüyor.

    Elektrikli SUV modelinin şimdilik yalnızca xDrive40 versiyonu mevcut olsa da yapılan açıklamaya göre, xDrive50 versiyonu 2022 yılı içerisinde satışa sunulacak.

    bmw ix

    bmw ix

    bmw ix

    bmw ix

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