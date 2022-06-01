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    Elektrikli BMW iX1 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Alman otomobil üreticisi BMW, yeni X1 ile birlikte modelin elektrikli türevi olacak iX1'i de görücüye çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 09:49
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    Elektrikli BMW iX1 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Son yıllarda elektrikli girişimlerine hız kazandıran BMW, yeni X1 ile birlikte modelin elektrikli versiyonu olan iX1'i de resmen tanıttı.

    iX1 xDrive 30 isimli tek bir donanım paketine sahip olacak model, kullandığı iki elektrik motorundan toplamda 313 bg güç ve 494 Nm tork üretebilecek. Modelin menzili ise 438 kilometre olarak açıklandı.

    Elektrikli BMW iX1, 0-100 km/sa hızlanmasını sadece 5.7 saniyede tamamlıyor. Azami hızı 180 km/sa ile sınırlandırılan modelin batarya detayları henüz paylaşılmadı.

    BMW iX1 hakkında çok fazla bilgi yok

    BMW şimdilik iX1'in tüm detaylarını açıklamasa da modelin yıl sonuan doğru üretime gireceği biliniyor. Araç hakkında yeni detaylar gelene kadar, sizleri fotoğraflarla baş başa bırakalım.

    bmw ix1

    bmw ix1

    bmw ix1

    bmw ix1

    bmw ix1

    bmw ix1

    bmw ix1

    bmw ix1

    bmw ix1


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