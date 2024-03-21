Elektrikli BMW iX2 eDrive20 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı BMW, yeni elektrikli otomobili iX2 eDrive20'yi Türkiye'de satışa çıkardı. Otomobilin fiyatına ve öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Alman otomobil üreticisi BMW, kısa bir süre önce tanıttığı yeni elektrikli otomobili iX2 eDrive20 modelini ülkemizde satışa sundu.

BMW'nin yeni nesil tasarım dilini benimseyen iX2 eDrive20, kapalı ve kendinden aydınlatmalı iri ızgara tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

BMW iX2 eDrive2 özellikleri

BMW iX2 eDrive20, ön aksta yer alan elektrik motoru ile 204 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor.

0-100 km/s hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlayan otomobil, tam dolu bataryalarıyla 478 km'ye kadar menzil sunuyor.

Araç, 130 kW DC hızlı şarj teknolojisi ile 29 dakikada yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşıyor.

BMW iX2 eDrive20, iç mekanda daha çok sürücü odaklı bir kokpit ile bizleri karşılıyor.

Tam dijital gösterge ekranına sahip otomobil, bu ekranla aynı panel içerisinde bulunan bilgi-eğlence ekranını barındırıyor.

Türkiye fiyatı

Tüm bu özelliklere sahip BMW iX2 eDrive20, ülkemizde 2 milyon 744 bin 500'TL'den satışa sunuldu.