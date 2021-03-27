Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken tam elektrikli BMW iX3, Türkiye'de satışa sunuldu. İşte BMW iX3 Türkiye fiyatı ve özellikleri...

Alman otomobil üreticisi BMW, yeni tam elektrikli SUV modeli iX3'ü Türkiye'ye getirdi.

WLTP kriterlerine göre 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken yeni BMW iX3, yüksek performans ve verimliliği bir arada sunan beşinci nesil eDrive teknolojisiyle BMW’nin tamamen elektrikli mevcut modellerinden yüzde 30 daha fazla güç üretiyor.

Geliştirmeler sonucunda 286 bg maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreten motor, elektrikli otomobili 0’dan 100 km/s hıza 6.8 saniyede ulaştırıyor.

KISA SÜREDE ŞARJ DOLUMU

Yeni BMW iX3, hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile kavuşurken yalnızca 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj ediyor.

BMW’nin Çin’deki fabrikasında üretilen Yeni BMW iX3, beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi sayesinde elektrikli motor, şarj ve yüksek voltajlı batarya teknolojilerinde yeni bir standart oluşturuyor.

Performans, verimlilik ve menzil konusunda fark yaratan beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi, Yeni BMW iX3’ün yanında BMW iX ve BMW i4 modellerinde de kullanılacak.

Hem dış hem de iç tasarımında kullanılan mavi renkli detaylar, Yeni BMW iX3'ün elektrikli sürüş keyfine vurgu yapıyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve şık tasarlanmış yüzeyler premium bir iç ambiyans yaratırken, 40:20:40 oranında katlanabilen koltuklar sayesinde yeni BMW X3 ile aynı ferahlıkta bir iç mekan sunuyor. Yeni BMW iX3’ün 510 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.560 litreye kadar çıkıyor.

BMW iX3 TÜRKİYE FİYATI

BMW’nin “Seçim Gücü” adını verdiği ve mevcut modellerinde benzinli, dizel ve tamamen elektrikli olmak üzere tüm motor seçeneklerini sunmayı hedeflediği vizyonunun ilk ürünü olan iX3, 950 bin TL’den başlayan fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu.



