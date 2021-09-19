Elektrikli Chevrolet Bolt modelleri yanmaya devam ediyor

Geçtiğimiz aylarda başlayan ve Chevrolet Bolt EV ve EUV modellerinde görülen yangın sorunları, hala çözülebilmiş değil. Marka, sürücüler için yeni bir uyarı yayınladı.

Elektrikli otomobillere ilgilinin bir hayli arttığı son yıllarda, birçok marka kendi modelini geliştiriyor.

Bu markalardan biri olan ABD'li üretici Chevrolet, yeni elektrikli otomobiller üreterek yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

Ancak bu modeller arasından en çok önem teşkil eden yeni Bolt, son zamanlarda yangın sorunlarıyla boğuşuyor.

YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Araçların yanması gibi büyük problemlere sebep olan batarya sorunu, büyümeye devam ediyor. Bu sorunun örneklerinden bir tanesi ABD'nin Georgia eyaletinde yaşandı.

General Motors, bu sorun sebebiyle bugüne kadar satılan bütün Chevrolet Bolt modellerini geri çağırmıştı. Geri çağırma ile otomobillerin bataryaları daha yüksek menzile sahip olanlarla değiştirilecekti. Ayrıca aracın garanti süreleri sıfırlanacaktı.

ABD'li üretici, şu ana kadar bu problem sebebiyle kimsenin yaralanmadığını ya da ölmediğini belirtti.

DİĞER ARAÇLARDAN UZAK TUTUN ÇAĞRISI

General Motors, yeni yayınladığı talimatlarda kullanıcıların otomobillerini diğer araçlardan en az 30 metre uzağa park etmelerini söyledi.

ABD'li üretici, daha önceki talimatlarında araçların mutlaka açık bir ortamda park edilmesi gerektiğini ve aracın gözetimsizken şarj edilmemesi gerektiğini belirtmişti.

Batarya problemi sebebiyle araçların geri çağırılma durumu sadece GM'yi değil, LG'yi de zor durumda bırakıyor.

Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık 220 bin otomobilde kullanılan LG bataryalarında çıkan problem LG Energy Solutions hisselerinde düşüşe sebep olmuştu.