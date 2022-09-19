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    Elektrikli Citroen C4, ekimde Türkiye'de

    Citroen, C4’ün tamamen elektrikli versiyonu e-C4’ü ekim ayında Türkiye'de satışa sunacak.
    • 19.09.2022 - 08:34
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    Elektrikli Citroen C4, ekimde Türkiye'de

    Citroen, tamamen elektrikli e-C4 ile elektrikli mobilite hamlesini devam ettiriyor. Fransız şirket, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4’ü ekim ayında Türkiye'de yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

    AA'da yer alan habere göre, Citroen e-C4 hafif 50 kWsa bataryayı 100 kW DC hızlı şarj desteği gücüyle birleştirerek rakiplerinin çoğundan daha iyi şarj süreleri sunmayı başarıyor.

    350 km menzil

    e-C4, 350 km (WLTP döngüsü) menziliyle günlük kullanım dışında uzun yolculukları da daha konforlu hale getiriyor.

    citroen

    e-C4, günlük mobilite ihtiyacını daha pratik hale getirirken, aynı zamanda uzun mesafe yolculukları kolaylaştıran özellikler sunuyor.

    100 kW hızlı şarjı destekleyen bataryası sayesinde uzun yolcukları daha stressiz hale getiriyor. 30 dakikada batarya yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor.

    Elektrikli araçlarda lityum-iyon piller kullanıldığı için, hızlı şarj (DC) ile dolum hızı, şarjın başlangıcında, sonuna göre daha hızlı gerçekleşiyor.

    Bu nedenle, bataryanın tamamen dolmasını beklemek yerine bataryayı yüzde 80'e kadar şarj ederek yola çıkmak daha avantajlı hale geliyor.

    Kullanıcılarına maksimum menzil sunmayı hedefleyen e-C4’te yüksek verimli ısı pompası standart olarak bulunuyor.

    citroen e c4

    citroen e c4

    citroen e c4

    citroen e c4


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