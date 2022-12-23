Elektrikli Citroen e-C4 aralık ayı güncel fiyat listesi

Citroen, C4’ün tamamen elektrikli versiyonu e-C4, ülkemizde satışa sunuldu. İşte otomobilin aralık ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri.

Fransız şirket Citroen, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4’ü geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa çıkarmıştı.

E-C4, 350 km (WLTP döngüsü) menziliyle günlük kullanım dışında uzun yolculukları da konforlu hale getiriyor.

e-C4, 50 kWsa bataryayı 100 kW DC hızlı şarj desteği gücüyle birleştirerek optimum şarj süreleri sunuyor.

Elektrikli Citroen e-C4 aralık ayı fiyat listesi

Citroen, C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4'ü 786 bin TL fiyatla Türkiye'de satışa sunulmuştu. Ancak kasım ayına geldiğimizde, otomobilin fiyatı 801 bin TL'ye yükselmişti.

Zam konusunda aralık ayını da boş geçmeyen elektrikli C4, artık 865 bin TL'ye satılıyor.