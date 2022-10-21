Elektrikli Citroen e-C4 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

Citroen, C4’ün tamamen elektrikli versiyonu e-C4, ülkemizde satışa sunuldu. İşte otomobilin ekim ayı fiyat listesi...

Fransız şirket Citroen, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4’ü ülkemizde satışa çıkardı.

E-C4, 350 km (WLTP döngüsü) menziliyle günlük kullanım dışında uzun yolculukları da konforlu hale getiriyor.

Citroen, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4'ü, 1.2 PureTech 130 HP Shine Bold EAT8 C4 ile aynı fiyata, Türkiye'de satılıyor:

Hem erişilebilir fiyat hem de müşteri gereksinimlerini karşılayan şarj süreleri ile ideal bir teknoloji çözümü olan e-C4, 50 kWsa bataryayı 100 kW DC hızlı şarj desteği gücüyle birleştirerek optimum şarj süreleri sunmayı başarıyor.

Elektrikli Citroen e-C4 ekim ayı fiyat listesi

Citroen, C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4'ü 786 bin TL fiyatla Türkiye'de satışa sundu.

350 km menzile sahip e-C4 bu fiyatıyla 809 bin TL fiyata sahip Renault Zoe'yi geçerek Türkiye'nin en ucuz elektrikli modeli oldu.