Petrol
92.03
-0.38%
Euro
18.1821
-0.14%
Dolar
18.6014
-0.03%
Altın
969.37
-0.40%
Borsa
3905
0.11%
Bitcoin
359.190
-0.53%
BTXN Coin
9.76
4.27%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    Elektrikli Citroen e-C4 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Citroen, C4’ün tamamen elektrikli versiyonu e-C4, ülkemizde satışa sunuldu. İşte otomobilin ekim ayı fiyat listesi...
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 09:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elektrikli Citroen e-C4 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Fransız şirket Citroen, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4’ü ülkemizde satışa çıkardı.

    E-C4, 350 km (WLTP döngüsü) menziliyle günlük kullanım dışında uzun yolculukları da konforlu hale getiriyor.

    Citroen, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4'ü, 1.2 PureTech 130 HP Shine Bold EAT8 C4 ile aynı fiyata, Türkiye'de satılıyor:

    Hem erişilebilir fiyat hem de müşteri gereksinimlerini karşılayan şarj süreleri ile ideal bir teknoloji çözümü olan e-C4, 50 kWsa bataryayı 100 kW DC hızlı şarj desteği gücüyle birleştirerek optimum şarj süreleri sunmayı başarıyor.

    citroen

    Elektrikli Citroen e-C4 ekim ayı fiyat listesi

    Citroen, C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4'ü 786 bin TL fiyatla Türkiye'de satışa sundu.

    350 km menzile sahip e-C4 bu fiyatıyla 809 bin TL fiyata sahip Renault Zoe'yi geçerek Türkiye'nin en ucuz elektrikli modeli oldu.

    citroen e c4

    citroen e c4

    citroen e c4

    citroen e c4


    HDP'li vekilin eski eşi terörden gözaltına alındı
    3. Sayfa

    HDP'li vekilin eski eşi terörden gözaltına alındı

    Tekirdağ'da anlık dikkatsizlik, kazaya neden oldu
    3. Sayfa

    Tekirdağ'da anlık dikkatsizlik, kazaya neden oldu

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir