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    Elektrikli Citroen e-C4 kasım ayı güncel fiyat listesi

    Citroen, C4’ün tamamen elektrikli versiyonu e-C4, ülkemizde satışa sunuldu. İşte otomobilin kasım ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 09:23
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    Elektrikli Citroen e-C4 kasım ayı güncel fiyat listesi

    Fransız şirket Citroen, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4’ü geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa çıkarmıştı.

    E-C4, 350 km (WLTP döngüsü) menziliyle günlük kullanım dışında uzun yolculukları da konforlu hale getiriyor.

    Citroen, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4'ü, 1.2 PureTech 130 HP Shine Bold EAT8 C4 ile aynı fiyata, Türkiye'de satılıyor:

    e-C4, 50 kWsa bataryayı 100 kW DC hızlı şarj desteği gücüyle birleştirerek optimum şarj süreleri sunmayı başarıyor.

    citroen

    Elektrikli Citroen e-C4 kasım ayı fiyat listesi

    Citroen, C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4'ü 786 bin TL fiyatla Türkiye'de satışa sunulmuştu. Ancak kasım ayına geldiğimizde, otomobilin fiyatına zam geldiğini görüyoruz.

    350 km menzile sahip e-C4, şu anda 801 bin TL fiyatla satışa sunuluyor.

    citroen e c4

    citroen e c4

    citroen e c4

    citroen e c4


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