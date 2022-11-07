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- Elektrikli Citroen e-C4 kasım ayı güncel fiyat listesi
Elektrikli Citroen e-C4 kasım ayı güncel fiyat listesi
Citroen, C4’ün tamamen elektrikli versiyonu e-C4, ülkemizde satışa sunuldu. İşte otomobilin kasım ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri.
- Haber Merkezi
- 07.11.2022 - 09:14
- Güncelleme : 07.11.2022 - 09:23
Fransız şirket Citroen, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4’ü geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa çıkarmıştı.
E-C4, 350 km (WLTP döngüsü) menziliyle günlük kullanım dışında uzun yolculukları da konforlu hale getiriyor.
Citroen, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4'ü, 1.2 PureTech 130 HP Shine Bold EAT8 C4 ile aynı fiyata, Türkiye'de satılıyor:
e-C4, 50 kWsa bataryayı 100 kW DC hızlı şarj desteği gücüyle birleştirerek optimum şarj süreleri sunmayı başarıyor.
Elektrikli Citroen e-C4 kasım ayı fiyat listesi
Citroen, C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4'ü 786 bin TL fiyatla Türkiye'de satışa sunulmuştu. Ancak kasım ayına geldiğimizde, otomobilin fiyatına zam geldiğini görüyoruz.
350 km menzile sahip e-C4, şu anda 801 bin TL fiyatla satışa sunuluyor.