Elektrikli Citroen e-C4 sonbaharda Türkiye’de

Citroen, C4’ün tamamen elektrikli versiyonu e-C4’ü sonbaharda Türkiye'de satışa sunacak.

Citroen, tamamen elektrikli e-C4 ile elektrikli mobilite hamlesini devam ettiriyor. Fransız şirket, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4’ü sonbaharda Türkiye'de yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

AA'da yer alan habere göre, hem erişilebilir hem de müşteri gereksinimlerini karşılayan şarj özelliği ile ideal bir teknoloji çözümü olan e-C4, hafif 50 kWsa bataryayı 100 kW DC şarj gücüyle birleştirerek rakiplerinin çoğundan daha iyi şarj süreleri sunmayı başarıyor.

357 km menzil

Otomobil, 357 km (WLTP döngüsü) menziliyle günlük kullanım dışında uzun yolculukları da desteklerken, Charge My Car uygulaması şarj sürecinin yönetimini kolaylaştırıyor.

Toplam C4 satışları içinde kısa sürede yüzde 35’lik paya erişen tamamen elektrikli e-C4, 2022'nin ilk çeyreğinde Fransa ve İspanya’da elektrikli kompakt sınıf pazarında lider konumuyla öne çıkarken, Hollanda'da ikinci sırada yer almasıyla dikkati çekiyor.

e-C4 ile elektrikli araçların sağladığı konforun keyfini sürerek seyahat edilebiliyor. Kullanıcı böylece hafta sonu 100 kilometreden uzak mesafelere tatil için gidebiliyor.