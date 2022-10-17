Elektrikli Citroen e-C4, Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı

Citroen, C4’ün tamamen elektrikli versiyonu e-C4, ülkemizde satışa sunuldu. İşte otomobilin fiyatı ve özellikleri.

Citroen, tamamen elektrikli e-C4 ile elektrikli mobilite hamlesini devam ettiriyor. Fransız şirket, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4’ü ülkemizde satışa çıkardı.

AA'nın haberine göre, elektrikli Citroen e-C4, lansman dönemine özel olarak E-Şarj iş birliğiyle 1 yıllık ücretsiz enerji ve duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) hediyeleriyle ilk müşterilerilerine teslim ediliyor.

E-C4, 350 km (WLTP döngüsü) menziliyle günlük kullanım dışında uzun yolculukları da konforlu hale getiriyor.

Citroen, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4'ü, 1.2 PureTech 130 HP Shine Bold EAT8 C4 ile aynı fiyata, Türkiye'de satmaya başladı.

Hem erişilebilir fiyat hem de müşteri gereksinimlerini karşılayan şarj süreleri ile ideal bir teknoloji çözümü olan e-C4, 50 kWsa bataryayı 100 kW DC hızlı şarj desteği gücüyle birleştirerek optimum şarj süreleri sunmayı başarıyor.

Toplam C4 satışları içinde kısa sürede yüzde 35’lik paya erişen tamamen elektrikli e-C4, 2022'nin ilk çeyreğinde Fransa ve İspanya’da elektrikli kompakt sınıf pazarında lider konumuyla öne çıkarken, Hollanda'da ikinci sırada yer almasıyla dikkati çekiyor.

Elektrikli Citroen e-C4 fiyatı

Citroen, C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4'ü 786 bin TL fiyatla Türkiye'de satışa sundu.

350 km menzile sahip e-C4 bu fiyatıyla 809 bin TL fiyata sahip Renault Zoe'yi geçerek Türkiye'nin en ucuz elektrikli modeli oldu.

