Elektrikli Dacia Spring, 2024'te yenilenecek

Gelecek yıl ülkemizde de satışa sunulacak elektrikli Dacia Spring, 2024'ten itibaren yeni nesline kavuşacak.

Avrupa'da elektrikli otomobillerin tercih edilme oranı, 2020 yılından bu yana oldukça artmış durumda. Bu nedenle birçok marka, yeni modellerini Avrupa pazarına sunuyor.

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, Sandero Stepway modeline bir hayli benzeyen, fakat ondan biraz daha ufak olan elektrikli aracı Spring'i geçtiğimiz yıl Avrupa'da satışa çıkarmıştı.

Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olma hedefiyle tanıtılan otomobil, gelecek yıldan itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak.

2024'TE YENİLENECEK

Avrupa'ya Çin'den ithal edilen modelin Euro NCAP'ten 1 yıldız alması, güvenlik konusunda endişeleri artırmıştı. Bunun farkında olan Dacia, 2024'te Spring modelini tamamen yenilemeyi düşünüyor.

Yeni model, Dacia'nın CMF-A platformu üzerinde sıfırdan geliştirilecek. Bu da Dacia'nın Avrupa'da elini güçlendirecek.