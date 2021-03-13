Elektrikli Dacia Spring Avrupa'da satışa çıktı

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, elektrikli Spring modelini Avrupa'da satışa sundu. İşte Dacia Spring fiyatı ve özellikleri...

Avrupa'da elektrikli otomobillerin tercih edilme oranı, 2020 yılından bu yana oldukça artmış durumda. Bu nedenle birçok marka, yeni modellerini Avrupa pazarına sunuyor.

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, Sandero Stepway modeline bir hayli benzeyen, fakat ondan biraz daha ufak olan elektrikli aracı Spring'i Avrupa'da satışa çıkardı.

Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olma hedefiyle tanıtılan otomobilin tekdik detaylarına hep birlikte bir göz atalım.

DACIA SPRING ÖZELLİKLERİ

Dacia, şehiriçi kullanımı için hazırladığı bu modelinin 300 km civarında bir menzil sunabileceğini de belirtiyor. Dacia Spring, 3 farklı versiyon halinde satışa sunuluyor.

Bu versiyonlardan birisi standart müşteriler için binek versiyon, diğeri filolar ve araç paylaşım hizmetleri için hazırlanmış bir versiyon ve sonuncusu da kargo aracı amacıyla arka koltukları çıkarılmış bir versiyon.

Dacia, Spring modelinin ön siparişlerini Avrupa'da almaya başladı ve ilk araçların bu yılın sonbahar aylarında müşterilere teslim edileceği belirtildi.

Aracın Fransa'daki başlangıç fiyatı ise 16 bin 900 euro oldu. Otomobilin en pahalı versiyonu ise 18.490 euroluk Comfort Plus donanımı şeklinde.

Comfort Plus adlı en üst versiyonun tercih edilme nedenlerinden birisi de opsiyonel CCS soketi olacak gibi görünüyor. Fransa'da bu opsiyon 600 euroya alınabiliyor ve aracın 30 kW'a kadar hızlı şarj desteğine kavuşmasını sağlıyor.

Dacia Spring'in ülkemize ne zaman geleceği ise henüz belli değil.