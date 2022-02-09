Elektrikli Dacia Spring Türkiye'ye geliyor

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, elektrikli Spring modelini Avrupa'da satışa sunmuştu. Otomobilin yakında ülkemize de giriş yapması bekleniyor.

Avrupa'da elektrikli otomobillerin tercih edilme oranı, 2020 yılından bu yana oldukça artmış durumda. Bu nedenle birçok marka, yeni modellerini Avrupa pazarına sunuyor.

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, Sandero Stepway modeline bir hayli benzeyen, fakat ondan biraz daha ufak olan elektrikli aracı Spring'i geçtiğimiz yıl Avrupa'da satışa çıkarmıştı.

DACIA SPRING TÜRKİYE'YE GELİYOR

Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olma hedefiyle tanıtılan otomobil, yakında Türkiye'de de satışa sunulacak.

Dacia yaptığı açıklamada uygun fiyatlı elektrikli otomobilin 2022 yılı içerisinde Türkiye’de satışa çıkacağını belirtti.

DACIA SPRING ÖZELLİKLERİ

Dacia, şehiriçi kullanımı için hazırladığı bu modelinin 300 km civarında bir menzil sunabileceğini de belirtiyor. Dacia Spring, 3 farklı versiyon halinde satışa sunuluyor.

Bu versiyonlardan birisi standart müşteriler için binek versiyon, diğeri filolar ve araç paylaşım hizmetleri için hazırlanmış bir versiyon ve sonuncusu da kargo aracı amacıyla arka koltukları çıkarılmış bir versiyon.

Aracın Fransa'daki başlangıç fiyatı ise 16 bin 900 euro oldu. Otomobilin en pahalı versiyonu ise 18 bin 490 euroluk Comfort Plus donanımı şeklinde.

Comfort Plus adlı en üst versiyonun tercih edilme nedenlerinden birisi de opsiyonel CCS soketi olacak gibi görünüyor. Fransa'da bu opsiyon 600 euroya alınabiliyor ve aracın 30 kW'a kadar hızlı şarj desteğine kavuşmasını sağlıyor.

WLTP değerlerine göre 230 km menzil sunacak elektrikli otomobil, maksimum 125 km/saat hıza ulaşabiliyor.

Daha çok şehir içinde kullanım için tasarlanan otomobil, sunduğu büyük bagajı ve boyutları nedeniyle bir ailenin rahatlıkla ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Otomobilde 26.8 kWh’lık bir batarya kullanıcılara sunuluyor.

Ev prizi ile yaklaşık 14 saate şarj edilebilen otomobil, hızlı şarj istasyonlarında küçük bataryası nedeniyle hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor.