Elektrikli Dacia Spring'in Türkiye'ye gelişi 2023'e ertelenebilir

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, elektrikli Dacia Spring Türkiye lansmanının gelecek yıla ertelenebileceğini açıkladı.

Avrupa'da elektrikli otomobillerin tercih edilme oranı, 2020 yılından bu yana oldukça artmış durumda. Bu nedenle birçok marka, yeni modellerini Avrupa pazarına sunuyor.

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, Sandero Stepway modeline bir hayli benzeyen, fakat ondan biraz daha ufak olan elektrikli aracı Spring'i geçtiğimiz yıl Avrupa'da satışa çıkarmıştı.

TÜRKİYE'YE GELİŞİ ERTELENEBİLİR

Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olma hedefiyle tanıtılan otomobilin, yakında Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyordu.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Spring'e önümüzdeki yıl yeni bir motor seçeneği ekleneceğini, aracı tüm yenilikleriyle getirmek istedikleri için lansmanın 2023'e ertelenebileceğini belirtti.

Çağdaş, "Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Bir lansmanı tek bir motor seçeneği ile yapmak Türkiye gibi pazarlarda son derece sakıncalı. Önümüzdeki yıl Dacia Spring’in yeni bir elektrikli motor daha olacak. Zoe standartlarında bir motor olacak. Şu anda Dacia ile masadayız.

Bir ihtimal Dacia Spring lansmanını önümüzdeki yıl başına bırakabiliriz. Çünkü iki motorla getirmek istiyoruz. Ayrıca logo ve ön panel de değişmiş olacak. Lansmanı yaparken aracı tüm yenilikleri ile getirmek istiyoruz.” diye konuştu.

DACIA SPRING ÖZELLİKLERİ

Dacia, şehiriçi kullanımı için hazırladığı bu modelinin 300 km civarında bir menzil sunabileceğini de belirtiyor. Dacia Spring, 3 farklı versiyon halinde satışa sunuluyor.

Bu versiyonlardan birisi standart müşteriler için binek versiyon, diğeri filolar ve araç paylaşım hizmetleri için hazırlanmış bir versiyon ve sonuncusu da kargo aracı amacıyla arka koltukları çıkarılmış bir versiyon.

Aracın Fransa'daki başlangıç fiyatı ise 16 bin 900 euro oldu. Otomobilin en pahalı versiyonu ise 18 bin 490 euroluk Comfort Plus donanımı şeklinde.

Comfort Plus adlı en üst versiyonun tercih edilme nedenlerinden birisi de opsiyonel CCS soketi olacak gibi görünüyor. Fransa'da bu opsiyon 600 euroya alınabiliyor ve aracın 30 kW'a kadar hızlı şarj desteğine kavuşmasını sağlıyor.

WLTP değerlerine göre 230 km menzil sunacak elektrikli otomobil, maksimum 125 km/saat hıza ulaşabiliyor.

Daha çok şehir içinde kullanım için tasarlanan otomobil, sunduğu büyük bagajı ve boyutları nedeniyle bir ailenin rahatlıkla ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Otomobilde 26.8 kWh’lık bir batarya kullanıcılara sunuluyor.

Ev prizi ile yaklaşık 14 saate şarj edilebilen otomobil, hızlı şarj istasyonlarında küçük bataryası nedeniyle hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor.