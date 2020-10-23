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    Elektrikli Fiat 500 Avrupa'ya geldi: İşte fiyatı

    Fiat Chrysler'in elektrikli yeni Fiat 500 modeli, İtalya'da satışa çıktı. Aynı zamanda hükümetin 6 bin 600 euroluk teşviki oldukça dikkat çekti.
    • REUTERS
    • 23.10.2020 - 08:38
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 08:38
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    Elektrikli Fiat 500 Avrupa'ya geldi: İşte fiyatı

    Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, üreticiler yeni modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor.

    Fiat Chrysler, uzun süredir beklenen Fiat 500'ün elektrikli versiyonunu ilk kez bu hafta sonu Milan'da satışa sunacak.

    Aracın başlangıç fiyatı ise 19 bin 900 euro olarak belirlendi.

    HÜKÜMETTEN TEŞVİK

    İtalyan hükümeti, elektrikli otomobillere verdiği destek kapsamında bu ücretin 6 bin 600 eurosunu kendi bütçesinden karşılayacak.

    Elektrikli Fiat 500 Avrupa ya geldi: İşte fiyatı #1

    Fiat Chrysler pazarlama müdür yardımcısı Olivier Francois, diğer versiyonların ise 23 bin 700 euro ve 25 bin 200 eurodan satılacağını söyledi.

    Fiat 500 BEV'in en ucuz versiyonun menzili 185 km iken, diğer versiyonların menzili ise 320 km olarak açıklandı.

    Yeni 500 BEV, Fiat'ın 2018 yılında ilan ettiği 5 milyar dolarlık elektrikli araç yatırım planının en önemli parçası olarak öne çıkıyor.

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