Elektrikli Fiat 500e, Avrupa'nın zirvesinde Fiat 500'ün yeni ve tamamen elektrikli versiyonu 500e, Avrupa'da geçen yıl da segmentinde en çok tercih edilen elektrikli model olmayı başardı.

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Fiat 500e, iki yıl üst üste segmentinin lideri olarak başarısını sürdürdü ve A ve B segmentlerindeki tamamen elektrikli (A+B BEV) araçlar arasında yüzde 14,7 pazar payına sahip olarak 2022'ye göre 0,3 puanlık bir artış elde etti.

500 ailesinin sıfır emisyonlu modeli, yaklaşık 65 bin adet satış rakamına ulaştı.

Ayrıca, Fiat 500e, Stellantis Grubu içinde en çok satılan tam elektrikli otomobil oldu.

Torino'da tasarlanan ve üretilen 500e, bugüne kadar 42 uluslararası ödüle layık görüldü. Bu başarıyla birlikte, 500e aynı zamanda Fiat'ın en çok ödül alan modeli olma unvanını da koruyor.

Üst üste 2 yıl lider

Fiat Üst Yöneticisi (CEO) ve Stellantis Global CMO'su Olivier Francois, modelin Avrupa'da elektrikli şehir otomobilleri arasında üst üste iki yıl liderliğini sürdürmesiyle başarısını bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Tanıtımından bu yana dünya çapında 185 bin adetten fazla 500e satıldığını aktaran Francois, otomobilin çevresel dönüşümde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Şu anda dünya çapında 44 ülkede satılan 500e, markanın dünya çapındaki elektrifikasyon yolculuğunu devam ettiriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)