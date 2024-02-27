Elektrikli Fiat Panda konseptleri tanıtıldı: İlk model temmuzda geliyor Yakın zamanda Panda modelini elektrikli hale getirmeye hazırlanan Fiat, temmuz ayından itibaren ilk modelleri yollarla buluşturacak.

ensonhaber.com

Fiat Panda, İtalyan otomobil üreticisi Fiat'ın 1980'lerin başında tanıttığı kompakt şehir otomobili modeli olarak dikkat çekiyor.

İlk kez 1980 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Panda, özellikle pratik tasarımı, ekonomik yakıt tüketimi ve şehir içi kullanım için uygunluğuyla dikkat çekti.

Fiat Panda, Avrupa'da satışa sunulan en eski otomobillerden biri olarak bilinirken, şu anki versiyonu 2011 yılından beri piyasada. Ancak bu durum yakında değişecek.

Fiat, tamamen elektrikli bir Panda modeli üzerinde çalışıyor. Tamamen elektrikli Panda'nın, 25 bin eurodan daha düşük bir fiyatla satışa sunulacağı belirtiliyor.

Elektrikli Panda konseptleri

Fiat, Panda ailesini retro tasarımlı elektrikli modeller ile genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, şimdiden yeni konseptlerin seri üretime gireceğini ifade etti. Modellerden ilki 11 Temmuz 2024'te yapılacak olan etkinlikte karşımıza çıkacak.

Yeni konseptler arasında şehir aracı dışında mega boy bir kamp aracı versiyon, bir fastback model gibi farklı konseptler de var.

Yeni modeller, Citroen'in C3 modelinde gördüğümüz Smart Car platformu üzerinde inşa edilecek ve dünyanın dört bir yanında satışa sunulacak.

Elektrikli Panda nerede üretilecek

Yeni Fiat Panda, herhangi bir değişiklik olmazsa Sırbistan'da üretilecek. Açıklama, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'den geldi.

Mikrofonlara konuşan Vucic, yeni Panda'nın Kragujevac kentinde bulunan tesiste üretileceğini öne sürdü.

Stellantis ve Sırbistan hükümetinin, 2022 yılında yaklaşık 190 milyon euroluk bir anlaşmaya imza attığı biliniyor.

Bu anlaşmaya göre Stellantis, Kragujevac kentindeki tesiste yeni elektrikli otomobiller üretmeye başlayacak.