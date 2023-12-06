Elektrikli Fiat Panda'nın nerede üretileceği belli oldu Yakın zamanda Panda modelini elektrikli hale getirmeye hazırlanan Fiat, üretim yapacağı ülkeyi belirledi.

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Fiat Panda, İtalyan otomobil üreticisi Fiat'ın 1980'lerin başında tanıttığı kompakt şehir otomobili modeli olarak dikkat çekiyor.

İlk kez 1980 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Panda, özellikle pratik tasarımı, ekonomik yakıt tüketimi ve şehir içi kullanım için uygunluğuyla dikkat çekti.

Fiat Panda, Avrupa'da satışa sunulan en eski otomobillerden biri olarak bilinirken, şu anki versiyonu 2011 yılından beri piyasada. Ancak bu durum yakında değişecek.

Fiat, tamamen elektrikli bir Panda modeli üzerinde çalışıyor. Tamamen elektrikli Panda'nın 25 bin eurodan daha düşük bir fiyatla satışa sunulacağı belirtiliyor.

Elektrikli Panda nerede üretilecek

Yeni Fiat Panda, görünüşe göre Sırbistan'da üretilecek. Açıklama, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'den geldi.

Mikrofonlara konuşan Vucic, yeni Panda'nın Kragujevac kentinde bulunan tesiste üretileceğini öne sürdü.

Stellantis ve Sırbistan hükümetinin, 2022 yılında yaklaşık 190 milyon euroluk bir anlaşmaya imza attığı biliniyor.

Bu anlaşmaya göre Stellantis, Kragujevac kentindeki tesiste yeni elektrikli otomobiller üretmeye başlayacak.

Güncel Panda'nın İtalya'da üretildiğinin altını çizelim. Yeni modelin ise 2024 yılının bahar aylarında gelmesi bekleniyor.