Elektrikli Fiat Topolino Türkiye’de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri Fiat'ın, Citroen Ami'ye rakip mini elektrikli aracı Topolino, Türkiye'de satışa sunuldu.

AA & Ensonhaber

Ülkemizde Citron Ami ile birlikte büyük ilgi gören mikro araç pazarına Fiat Topolino da katıldı.

Topolino, her nesile uygun tasarımı sayesinde tüm yaş gruplarını ve özellikle de gençleri yeni mobilitenin 4 tekerlekli haliyle buluşturmayı hedefliyor.

Tasarımının yanında, Türkiye'de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabilmesiyle dikkat çeken Fiat Topolino, ailelerin de ulaşım ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlıyor.

Fiat Topolino özellikleri ve fiyatı

İki farklı gövde tipi bulunan Topolino'nun kapalı versiyonu, 449 bin 900 lira fiyatla FIAT showroomlarında ve markanın online satış kanalı online.fiat.com.tr üzerinden satışa çıktı.

Topolino'da opsiyonel olarak tercih edilebilen Plus paket, aracın fonksiyonelliğini ileriye taşıyor.

Plus pakette yer alan 'Arka Bagaj Taşıma Aksesuarı', ön panelde yer alan kumaş kaplamalı 'Dolce Vita' saklama kutusu, krom yan ayna kapakları Topolino'nun zarifliğini daha da öne çıkarıyor.

Plus paket 30 bin lira fark ile 479 bin 900 liradan satışa sunuluyor.

Sınırlı sayıda Topolino, mart ayında 150 bin lira, 15 ay, yüzde sıfır faizli kredi imkanı ve aylık 10 bin lira taksitle yeni sahiplerini bekliyor.

Topolino'nun açılabilir tavanlı ve kapısız versiyonu olan Topolino Dolce Vita'nın satışına ise yaz aylarında başlanması planlanıyor.

Topolino, son derece kompakt boyutu (2,53 metre uzunluk), kullanım kolaylığı ve 45 km/s'lik güvenli maksimum hızı sayesinde, yollarda rahat seyahat etme hissini canlandırıyor ve 75 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Topolino, geniş cam yüzeyleriyle de keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.