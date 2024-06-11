Elektrikli Ford Capri yakında yollarda olacak: İşte özellikleri Ford, ikinci elektrikli kompakt SUV modeli Capri'yi temmuz ayında satışa çıkarmayı planlıyor.

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Ford, 10 Temmuz'da ikinci elektrikli kompakt SUV modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Capri olarak adlandırılan model, Volkswagen'in MEB platformunu temel alacak ve şirketin Almanya'daki fabrikasında geliştirilecek.

Geçen yıl piyasaya sürülen Ford Explorer da MEB platformu üzerinde tasarlandı. Explorer ve Capri, aynı üretim bandında üretilecek.

Ford Explorer, Volkswagen ID.4 ile rekabet ediyor. Capri ise fastback gövdesiyle ID.5 ile rekabete girecek.

Yeni Ford Capri neler sunacak

Ford Capri, çok güçlü iki motora sahip olacak: 282 beygir güce sahip tek motorlu versiyon ve 335 beygir güce sahip çift motorlu versiyon.

Tek motorlu versiyon, 77 kWh bataryasıyla 570 km menzil sunacak ve 0'dan 100 km/sa 6,4 saniyede hızlanacak.

Çift motorlu versiyon, 79 kilovat saatlik bir batarya ve 529 kilometre menzil ile 5.3 saniyelik 0-100 km/sa hızlanma değerine sahip.

Ford Capri fiyatı

Ford'un resmi olarak 10 Temmuz'da tanıtacağı modelin yaklaşık 42 bin euro fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.