Elektrikli Ford E-Transit'in Türkiye fiyatı belli oldu

Türkiye’nin ilk elektrikli ticari aracı Ford E-Transit'in satış fiyatı açıklandı. Aracın özelliklerini ve fiyat listesini derledik.

Türkiye'de üretilen ve dünya çapında sınıfının en çok satan modellerinden biri olan Ford Transit, elektrikli versiyonuna kavuştu.

Tamamen elektrikli Ford E-Transit,kasım ayı itibarıyla satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Elektrik enerjisinin tamamını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde eden Gölcük fabrikasında üretilen E-Transit, bu anlamda Ford Otosan'ın elektrifikasyon yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

315 km menzil

315 kilometreye kadar menzile sahip Ford E-Transit, güçlü batarya kapasitesi ile ortalama filo kullanıcılarının günlük olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla mesafe kaydedebiliyor.

Van, çift kabin van ve kamyonet gibi üç farklı gövde seçeneğiyle sunulacak E-Transit, hem AC hem de DC hızlı şarj özelliğine sahip.

Böylece AC şarj ile yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabiilen araç, 115 kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.

Yeni Ford E-Transit, Trend ve Deluxe olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak. Kapasite olarak ise 350M, 350L, 350E ve 420E seçenekleri müşterilerle buluşacak.

Ford E-Transit teknik detaylar

E-Transit'in Trend donanım seviyesi 135 kW (181 hp), Deluxe donanım seviyesi ise 198 kW (269 hp) güç üreten elektrik motoruyla tercih edilebiliyor.

Her iki motor seçeneğinde de arkadan itiş ve 430 Nm tork standart olarak sunuluyor. Elektrikli ticari aracın tüm seçeneklerinde 68 kWsa kapasiteli batarya paketi de standart.

Ford E-Transit Türkiye fiyatı

Yeni Ford E-Transit Van Türkiye fiyatı 1 milyon 176 bin TL'den başlıyor. Aracın fiyat listesi şu şekilde: