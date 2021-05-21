Elektrikli Ford F-150 Lightning tanıtıldı

Ford, yeni elektrikli pick-up modeli F-150 Lightning'i tanıttı. Gelin aracın özelliklerine ve fiyatına daha yakından bakalım.

Amerikan otomotiv devi Ford, pick-up modeli F-150'nin Lightning versiyonunu duyurdu.

Çift elektrik motorundan güç alan 2022 Ford F-150 Lightning, 563 beygir güç, 1.051 Nm tork üretiyor. Aracın kaldırılan ızgarası, elektrikli olduğunu net şekilde ortaya koyuyor.

Ön ve arkada yer alan elektrik motorlarıyla dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan F-150, 0'dan 100'e sadece 4.4 saniye de ulaşıyor.

480 KM'YE KADAR MENZİL

Standart versiyonda 370 kilometrelik menzil sunulurken üst versiyonda bu menzil 480 kilometreye çıkıyor.

Aracın iç kısmında ise 15.5 inçlik devasa bir bilgi eğlence ekranı yer alıyor. Neredeyse bütün araç kontrolleri buradan sağlanabiliyor.

Otoyol sürüşüne odaklı eller serbest sürüş teknolojiisi BlueCruise, elektrikli F-150'de görev yapıyor. Over-the-air yani kablosuz güncelleme desteğinin de sunulduğu araçta bu yolla performansın bile iyileştirilebileceği belirtiliyor.

FİYAT

2022 Ford F-150 Lightning için ABD'de 39 bin 974 dolar başlangıç fiyatı açıklandı. Aracın üst versiyonu F-150 Lightning ER Platinum için belirlenen fiyat ise 90 bin dolar.