Elektrikli Ford Mustang Türkiye'de satışa sunuldu Ford'un ilk elektrikli SUV otomobili Mustang Mach-E, Türkiye yollarına çıktı. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri ve fiyatı.

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ABD merkezli otomotiv devi Ford, geçtiğimiz yıllarda tam elektrikli otomobili Mustang Mach-E'yi görücüye çıkarmıştı.

Ford'un ilk elektrikli SUV otomobili Mustang Mach-E, uzun bir bekleyişin ardından Türkiye yollarına çıktı.

Ford Mustang Mach-E özellikleri

Mustang Mach-E, elektrik motoruna sahip olan ilk Mustang olma özelliğini taşıyor.

Ford'un yeni elektrikli SUV modelinin Türkiye'ye gelen versiyonlarında 70 kWh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Bu bataryanın güç verdiği elektrik motoru ise kullanıcılara 269 beygir güç ve 580 Nm'ye kadar tork sunuyor.

RWD versiyonda 440 kilometreye kadar ulaşabilen menzil, AWD versiyonda ise 400 kilometre olarak açıklandı.

Ford Mustang Mach-E Türkiye fiyatı

198 kW, Elektrikli Standart Range RWD, Otomatik 3.588.600 TL

198 kW, Elektrikli Standart Range AWD, Otomatik 3.952.300 TL