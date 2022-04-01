Elektrikli Ford Transit yakında geliyor

Ford Otosan Araç Donanım Sistemleri Mühendis Lideri Ozan Nalcıoğlu, elektrikli Transit'in yakında tanıtılacağını açıkladı.

Ford Otosan Araç Donanım Sistemleri Mühendis Lideri Ozan Nalcıoğlu, Ankara Ticaret Odası tarafından organize edilen 'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.

Ağırlıklı olarak fosil yakıtlı araç kullanıldığı için bu araçların dönüşüm planlarının ürün planlarında yer aldığına işaret eden Nalcıoğlu, "2030'a kadar bütün binek araçlarımızın tamamen elektrikliye geçiş planı üzerinde Ford Avrupa'yla beraber uyumlu şeklide çalışıyoruz.

2024 yılında tüm ürün gamımızın modellerimizin elektrikli, hibrit versiyonu portföyümüzde olacak. Hafif ticari araçlarda Avrupa'da Ford'un merkezi konumundayız.

Hafif ticari araçlarda 2035'e kadar elektrikli emisyonsuz araçlara geçme hedefi varken, 2024'ten itibaren bütün portföyde elektrikli versiyonları kullanıcıların kullanımına sunuluyor olacak.

"ELEKTRİKLİ TRANSİT'İN LANSMANINI YAPACAĞIZ"

Önümüzdeki haftalarda Koceli'de imal edilen elektrikli Transit'in lansmanını yapıyor olacağız. Ağır vasıtalarda ise 2024 yılında Avrupa genelinde sattığımız bütün ağır vasıtaların sıfır emisyonlu olması için çalışmalarımıza başladık.

Önümüzde dönemde Ford'un Avrupa'da imal edeceği 9 elektrikli aracın 6'sını Ford Otosan fabrikalarında imal ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Nalcıoğlu, satın aldıkları ürünlerin oluşturduğu karbon ayak izi nedeniyle imalatçılarla da iş birliği yaptıklarını ifade ederek, lojistik faaliyetlerindeki karbon ayak izlerini de düşürmek için yeşil elektrik kullanımına başladıklarını aktardı.

Nalcıoğlu, yeni aldıkları Romanya'daki Ford fabrikasında da bu alanlarda dönüşüm yapacaklarını bildirdi.