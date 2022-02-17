Elektrikli Genesis GV60'ın Avrupa satışları başlıyor

Elektrikli Genesis GV60'ın Avrupa satışı resmi olarak onaylandı. Satışların bu yıl içinde başlaması bekleniyor.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin bünyesinde yer alan lüks otomobil üreticisi Genesis, ilk elektrikli SUV modeli olan GV60'ın üzerindeki örtüyü geçtiğimiz yıl kaldırmıştı..

Ioniq 5 ve Kia EV6 modellerinde de kullanılan Hyundai'nin E-GMP platformunu kullanan yeni GV60, tasarım olarak da bu modellerden esintiler taşıyor.

AVRUPA'DA SATIŞA ÇIKIYOR

Genesis, elektrikli GV60'ın bu yıl Avrupa'da satışa sunulacağını ve yakında ön siparişleri kabul etmeye başlayacaklarını açıkladı.

TEKNİK DETAYLAR

Genesis GV60, yaklaşık 58,0 ila 77,4 Kw saat arasında değişen pil paketleri sunacak. WLTP ölçeğinde tahmini menzilin 483 kilometrenin üzerinde olması bekleniyor.

Avrupalı müşteriler Genesis GV60 için üç farklı güç aktarma seçeneğine sahip olacak. İlk basamakta yer alan Premium, arkadan itişli bir versiyon ve tek elektrik motorundan 225 beygir güç alıyor.

Sport ise öndeki 214 beygir ve arkadaki 99 beygir motor kombinasyonuyla dört tekerlekten çekiş sunuyor.

En tepede yer alan Sport Plus ise her biri 214 beygirlik iki elektrik motorundan toplamda 428 beygir güç alıyor.

Standart olarak unulan 77,4 kWsa'lik batarya, söz konusu versiyonlarda sırasıyla 451 km, 400 km ve 368 km menzil sunuyor.

TASARIM

GV60, baştan sona markanın "Athletic Elegance" tasarımını kullanıyor. Ön kısımda imza niteliğinde dört parçaya bölünmüş ışık takımlarıyla arkada uyumlu arka lambalar dikkat çekiyor.

Agresif tarzını vurgulamak için tamponun altına yerleştirilmiş kalkan şeklinde bir ızgara da var. Bu ızgaralar, bataryanın soğumasına katkı sağlıyor.

Genesis, ayrıca ilk kez dışarıya monte edilmiş kameraları kullanan dijital yan aynalar kullanıyor.