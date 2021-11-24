Elektrikli GMC Hummer, gelecek ay satışa çıkıyor

2020 yılının Ekim ayında ilk elektrikli Hummer prototipini tanıtan GMC, önümüzdeki ay satışlara başlayacak.

ABD merkezli araç üreticisi GMC, geçtiğimiz yıl ekim ayında ilk elektrikli Hummer prototipi ile karşımıza çıkmıştı.

Aracın 2021 yılının sonbaharında piyasada olacağını daha önce duyuran şirket, biraz geç olsa da ilk teslimatlara aralıkta başlayacak.

General Motors, Edition 1 modelinin üretiminin devam ettiğini ve ön sipariş veren kişilerin yıl sonundan önce araçlarını alacağını söyledi.

ELEKTRİKLİ HUMMER TEKNİK DETAYLAR

GMC Hummer, 3 adet elektrik motoruna sahip olacak. Bu üç motordan toplamda 1.000 bg güç elde edecek ve 0'dan 100 km/sa sürate 4 saniyeden kısa bir sürede ulaşacak.

Araç ayrıca, SuperCruise aktif güvenlik sistemine ve 529 km menzile sahip olacak.





GMC HUMMER FİYAT

Elektrikli Hummer, 112 bin 595 dolardan satılacak olsa da marka, gelecekte daha uygun fiyatlı versiyonların geleceğini açıkladı.

Önümüzdeki yıl üretilmeye başlanacak modellerin verimliliği daha yüksek olacak ve daha iyi bir menzil sunacak.



