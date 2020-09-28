Elektrikli hatchback Hyundai RM20e ortaya çıktı

Hyundai, elektrikli otomobillere olan desteğini yeni elektrikli hatchback RM20e ile sürdürecek. İşte otomobile ait yeni detaylar...

Son zamanlarda kızışan elektrikli otomobil yarışında rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, yeni araçların üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Bu araçlardan biri de şirketin RM20e adını verdiği elektrikli hatchback modeli olacak. Veloster N eTCR'ı bir hayli andıran araç, Hyundai'nin gelecekteki elektrikli araçlarına kısa bir bakış atmamızı sağlıyor.

"Racing Midship" ifadesinin kısaltması olan RM, aracın ortadan motorlu olduğunu temsil ediyor. "20" sayısı ise Hyundai'ın 2012 yılından beri geliştirdiği 20'nci RM projesi olduğunun işareti. Tamamen elektrikli olduğu anlamına gelen "e" harfi ise aynı zamanda aracın "dengesini ve çevikliğini" temsil ediyor.

HYUNDAI RM20e TEKNİK ÖZELLİKLER

Hyundai RM20e modelinin elektrikli motoru 820 bg güç ve 960 Nm tork üretebilecek kapasitede. 0-100 km/sa hızlanmasını 3 saniyenin altında tamamlayan araç, 200 km/sa hıza ise 9.88 saniyede ulaşıyor. 250 km/sa azami hız ile sınırlandırılmış araç, bolca teknoloji ile de donatılmış.

Hyundai, RM20e'nin bir nevi "halo" modeli olduğunun altını çizdi. Yani araç, Güney Koreli üreticinin gelecekteki RM modellerine ulaşacak yeni teknolojileri test etmesi için bir tuval niteliğinde. Bu modellerin tamamının, C_Two ile tanıdığımız Rimac ile birlikte geliştirileceğini de söyleyelim.

Hyundai Motor Grubu'nun Ürün Yöneticisi Thomas Schemera: "RM20e prototipi, Hyundai'ın performans kanadı N'in gideceği rotayı belirliyor. Gelecekte Hyundai N sadece sürücülerin kalp atışlarını hızlandırmak ile kalmayacak, elektrikli motorları ile de temiz bir geleceğin kapısını açacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Motor1 Türkiye



