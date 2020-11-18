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    Elektrikli Honda E, Almanya'da yılın otomobili seçildi

    İlk ve tamamen elektrikli model olan Honda E, Almanya’da yılın otomobili seçilen ilk Japon otomobili olarak tarihe geçti.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 09:03
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 09:46
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    Elektrikli Honda E, Almanya'da yılın otomobili seçildi

    Almanya'da yılın otomobili ödüllerinde finalde Volkswagen Golf, Volkswagen ID.3, Polestar 2 ve BMW Alpina B3 ile yarışan tamamen elektrikli Honda E, çoğunluğunu Alman gazetecilerin oluşturduğu jüri tarafından yılın otomobili seçildi.

    Finale kadar çıkmayı başaran Volkswagen Golf ve ID.3 modelleri, özel kategorilerde başarı elde edemedi. Spor kategorisinde, elektrikli Polestar 2 liderliği elde ederken, lüks otomobil kategorisinde BMW Alpina B3 ödülün sahibi oldu.

    HONDA E

    HONDA E ÖDÜLE DOYMUYOR

    Honda E, kısa süre önce prestijli Red Dot tasarım ödülüne, Autocar yılın en iyi teknolojisi ödülüne ve 2020 News International Motor Awards’da yılın küçük şehir otomobili ödülüne layık görülmüştü.

    Otomobil, şimdi de Almanya’da yılın otomobili seçilen ilk Japon otomobili olarak tarihe geçti.

    Almanya'da yılın otomobili ödülleri son yıllarda elektrikli modellere gidiyor. 2020 başlarında Porsche Taycan ve 2019 yılında Jaguar I-Pace ödülün sahibi olmuştu.

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