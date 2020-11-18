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Elektrikli Honda E, Almanya'da yılın otomobili seçildi

Elektrikli Honda E, Almanya'da yılın otomobili seçildi

İlk ve tamamen elektrikli model olan Honda E, Almanya’da yılın otomobili seçilen ilk Japon otomobili olarak tarihe geçti.