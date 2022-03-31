Elektrikli Hummer'a olan talep beklentileri aştı

GMC, elektrikli Hummer'a yönelik talebin beklentilerin üzerinde olması nedeniyle üretimi artırma kararı aldı.

ABD merkezli araç üreticisi GMC, 2020 Ekim ayında ilk elektrikli Hummer prototipi ile karşımıza çıkmış ve ardından geçtiğimiz yılın sonunda aracı tanıtmıştı.

GMC, elektrikli olarak yeniden canlandırdığı Hummer'ın satışlarına birkaç hafta önce başlasa da ilginin fazla olması markayı şaşırttı.

65 BİN ÖN SİPARİŞ

Aracın pick-up ve SUV modelleri için 65 binden fazla ön sipariş aldığını söyleyen şirket, bu kapsamda üretim kapasitesini artıracağını açıkladı.

ELEKTRİKLİ HUMMER TEKNİK DETAYLAR

GMC Hummer, 3 adet elektrik motoruna sahip olacak. Bu üç motordan toplamda 1.000 bg güç elde edecek ve 0'dan 100 km/sa sürate 4 saniyeden kısa bir sürede ulaşacak.

Araç ayrıca, SuperCruise aktif güvenlik sistemine ve 529 km menzile sahip olacak.

GMC HUMMER FİYAT

Elektrikli Hummer, 110 bin 295 dolardan satılacak olsa da marka, gelecekte daha uygun fiyatlı versiyonların geleceğini açıkladı.

Marka her ne kadar yüksek talep nedeniyle üretimi artıracak olsa da şimdi verilecek bir sipariş ancak 2024'te teslim edilebilecek. Yani elektrikli Hummer hayali kuranlar, uzun bir süre beklemek zorunda kalacak.