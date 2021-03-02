Elektrikli Hyundai Ioniq 5 ilk defa görüntülendi

Kısa süre önce lansmanı yapılan Hyundai Ioniq 5 modeline ait bir ön üretim prototipi, hızlı şarj istasyonunda görüldü.

Hyundai, yaşanan gecikmeler sonucunda internet üzerinden gerçekleştirdiği lansman ile yeni elektrikli Ioniq 5 modelini 23 Şubat'ta tanıtmıştı.

Tanıtım sırasında yalnızca Hyundai'nin yayınladığı görüntülere yer verilmişti, ancak araca ait bir ön üretim prototipi, Güney Kore'de bir hızlı şarj istasyonunda sıfır kamuflaj ile görüntülendi.

TEKNİK DETAYLAR

Hyundai Ioniq 5'in Standard Range isimli versiyonunda 58 kWh'lık batarya kullanılıyor. Bu versiyon dört tekerlekten (AWD) veya arkadan çekişli (2WD) olarak tercih edilebiliyor.

AWD versiyonda toplamda 173 kW güç ve 605 Nm tork üreten iki elektrik motoru mevcut. Bu modelin 0-100 km/s hızlanması 6.1 saniye sürüyor.

2WD versiyonda ise 125 kW güç ve 350 Nm tork üreten bir elektrik motoru kullanılmış. Bu versiyon ise 0-100 km/s hıza 8.5 saniyede ulaşabiliyor.

Ioniq 5'in 72.6 kWh batarya ile donatılan 'Long Range' isimli versiyonu da var. AWD ve 2WD seçenekleri bu versiyon için de geçerli.

Uzun menzilli AWD versiyonda 225 kW güç ve 605 Nm tork üreten elektrik motorları yer alıyor. Bu modelin 0-100 km/s hızlanması 5.2 saniye.

Long Range versiyonunun 2WD seçeneğinde ise arkada 160 kW güç ve 350 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu versiyonun 0-100 km/s değeri de 7.4 saniye olarak açıklandı.

Son olarak 72.6 kWh batarya + 2WD seçeneği ile en uzun menzili (480 KM) sunan Hyundai Ioniq 5'in fiyatı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.