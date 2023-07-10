Elektrikli Hyundai IONIQ 5 N, 13 Temmuz'da tanıtılacak Hyundai, yüksek performanslı seri üretim ilk elektrikli N modeli olan IONIQ 5 N’yi 13 Temmuz''da tanıtmaya hazırlanıyor.

AA & Ensonhaber

Hyundai N Departmanı, yüksek performanslı seri üretim ilk elektrikli N modeli olan IONIQ 5 N’nin zorlu kış testlerini İsveç Arjeplog'daki Hyundai Mobis Proving Center sahasında yapmıştı.

Hyundai, IONIQ 5 N modelinde markanın Elektrikli Global Modüler Platformu'nu (E-GMP) kullanıyor.

IONIQ 5 N, özel olarak geliştirilmiş bir e-LSD yani sınırlı kaymalı diferansiyel ile üretiliyor.

13 Temmuz'da tanıtılacak

Hyundai, yüksek performanslı seri üretim ilk elektrikli N modeli olan IONIQ 5 N’yi 13 Temmuz'da tanıtmaya hazırlanıyor.

İlk elektrikli yüksek performanslı N modeli olan IONIQ 5, İngiltere'deki Goodwood Hız Festivali'nde ziyaretçilerle bir araya gelecek ve markanın Hyundai N sergi standında yeni bir dönemin başladığını temsil edecek.

Uzun süredir kamuflajlı olarak gösterilen IONIQ 5 N, bu festivalde tamamen örtüsüz olarak izleyenlerle bir araya gelecek.

Performanslı otomobil, tanıtıldıktan sonra seri üretime başlayacak ve tamamen elektrikli ilk Hyundai N modeli olarak markanın elektrifikasyon stratejisini daha da hızlandıracak. Tanıtımın ardından yeni modelin gösteri sürüşüne de yer verilecek.