Elektrikli Hyundai IONIQ 5 N, dayanıklılık testlerine girdi Hyundai, yüksek performanslı seri üretim ilk elektrikli N modeli olan IONIQ 5 N’nin zorlu kış testlerini İsveç'te gerçekleştirdi.

AA

Hyundai N Departmanı, yüksek performanslı seri üretim ilk elektrikli N modeli olan IONIQ 5 N’nin zorlu kış testlerini İsveç Arjeplog'daki Hyundai Mobis Proving Center sahasında yaptı.

Arjeplog'daki Hyundai Mobis test alanı, Kuzey Kutup Dairesi'ne bitişik konumu göz önüne alındığında dünyanın en zorlu ve en düşük yol tutuş katsayısına sahip buzlu yüzeyi olarak gösteriliyor.

Pil ve şarj süresini etkileyen soğuk hava koşulları, elektrikli otomobillerin kış aylarındaki çalışma prensibini tamamen zorlaştırıyor.

Hyundai IONIQ 5 N neler sunuyor

Hyundai, IONIQ 5 N modelinde markanın Elektrikli Global Modüler Platformu'nu (E-GMP) kullanıyor.

IONIQ 5 N, özel olarak geliştirilmiş bir e-LSD yani sınırlı kaymalı diferansiyel ile üretiliyor.

Tamamen elektronik kontrol ünitesiyle yönetilen bu diferansiyel, yol tutuşu iyileştirmek için tekerleğin ne zaman ekstra torka ihtiyaç duyduğunu belirlemek için sensörlerden gelen tepkileri anlık olarak analiz ediyor.

Hyundai, önümüzdeki günlerde daha fazla teknik bilgi ve donanım açıklayacak. Heyecan verici Hyundai IONIQ 5 N, temmuz ayında yapılacak tanıtımın ardından satışa sunulacak.