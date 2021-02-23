Elektrikli Hyundai Ioniq 5 tanıtıldı: İşte özellikleri

Hyundai, yeni elektrikli crossover modeli Ioniq 5 üzerindeki örtüyü kaldırdı. İşte yeni Hyundai Ioniq 5 özellikleri ve tasarımı...

Hyundai, yaşanan gecikmeler sonucunda internet üzerinden gerçekleştirdiği lansman ile yeni elektrikli Ioniq 5 modelini resmen tanıttı.

Elektrikli otomobillerin yer alacağı Ioniq alt markasının ilk ürünü olan Ioniq 5, oldukça sade bir tasarımla karşımıza çıkıyor.

Ioniq 5'te aerodinamik odaklı 20 inçlik jantların kullanıldığını söyleyebiliriz. Türbin tasarımlı çift tonlu jantların yanı sıra, bu alanda kapı içine gömülü kollar dikkat çekiyor.

Ioniq 5'in arka bölümünde de aracın daha sportif görünmesini sağlayan bir bagaj spoyleri ve tıpkı öndeki gibi boydan boya uzanan Parametric Pixel stoplar dikkat çekiyor.

İÇ MEKAN

Hyundai Ioniq 5'in 531 litrelik bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1600 litreye çıkıyor. Arka koltuklar daha pratik bir kullanım için 6:4 oranında katlanabiliyor ve 135 mm kadar ileri kaydırılabiliyor.

Ayrıca, Ioniq 5 tamamen elektrikli bir otomobil olduğu için öndeki motor bloğundan kalan alanda da 57 litre (AWD versiyonlarda 24 litre) depolama alanı sunuyor.

Sürücünün hemen önünde 12'şer inçlik dijital gösterge ve multimedya ekranları karşımıza çıkıyor.

Bunun yanı sıra Hyundai için bir ilki de teşkil eden Ioniq 5'te artırılmış gerçeklik destekli head-up display (AR HUD) de bulunuyor.





TEKNİK DETAYLAR

Hyundai Ioniq 5'in Standard Range isimli versiyonunda 58 kWh'lık batarya kullanılıyor. Bu versiyon dört tekerlekten (AWD) veya arkadan çekişli (2WD) olarak tercih edilebiliyor.

AWD versiyonda toplamda 173 kW güç ve 605 Nm tork üreten iki elektrik motoru mevcut. Bu modelin 0-100 km/s hızlanması 6.1 saniye sürüyor.

2WD versiyonda ise 125 kW güç ve 350 Nm tork üreten bir elektrik motoru kullanılmış. Bu versiyon ise 0-100 km/s hıza 8.5 saniyede ulaşabiliyor.

Ioniq 5'in 72.6 kWh batarya ile donatılan 'Long Range' isimli versiyonu da var. AWD ve 2WD seçenekleri bu versiyon için de geçerli.

Uzun menzilli AWD versiyonda 225 kW güç ve 605 Nm tork üreten elektrik motorları yer alıyor. Bu modelin 0-100 km/s hızlanması 5.2 saniye.

Long Range versiyonunun 2WD seçeneğinde ise arkada 160 kW güç ve 350 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu versiyonun 0-100 km/s değeri de 7.4 saniye olarak açıklandı.

Son olarak 72.6 kWh batarya + 2WD seçeneği ile en uzun menzili (480 KM) sunan Hyundai Ioniq 5'in fiyatı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DonanımHaber