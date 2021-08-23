Elektrikli Hyundai Ioniq 6, birkaç ay ertelendi

Hyundai’ın tam elektrikli Ioniq 6 modeli, tasarım değişikliği ve menzil artırma çalışmaları nedeniyle gelecek yılın mayıs ayına ertelendi. İşte detaylar...

Ioniq 5 adlı elektrikli crossover modelinin ABD lansmanını gerçekleştiren Hyundai, iki yeni elektrikli aracın da müjdesini vermişti.

Doğrulanan bu iki yeni elektrikli modelden ilki, Hyundai Ioniq 6 ismindeki orta boyutlu bir sedan otomobil olacak.

Hyundai Prophecy Concept adlı konsept sedan ile benzer tasarım detayları taşıyacağı düşünülen bu aracın, 2022 yılında piyasaya çıkacağı açıklandı.

BİRKAÇ AY ERTELENDİ

The Korea Economic Daily kaynağına göre, Hyundai’ın tam elektrikli Ioniq 6 modeli birkaç ay ertelendi. E-GMP elektrik platformunu kullanacak ikinci araç olan Ioniq 6'nın 2022 ilk çeyrekte karşımıza çıkması bekleniyordu. Ancak kaynaklar, otomobilin mayıs veya haziran ayına ertelendiğini söylüyor.

Hyundai çalışanlarından edinilen bilgiye göre, aracın ertelenmesindeki başlıca sebepler tasarım değişikliği ve otomobile daha uzun bir menzil sağlamak.

Güney Koreli üreticinin başlıca hedefi, ön ve arka tamponları ve farları yeniden tasarlamak. Bir diğer güncellemenin de “aydınlatılmış ızgara” ile ilgili olması bekleniyor. Bu ızgara kısmı diğer otomobilleri ve yayaları uyarmak için kullanılacak.

MENZİL ARTACAK

Bu tasarım güncellemelerinin yanı sıra, aracın Hyundai Ioniq 5 modelinden daha fazla menzile sahip olması bekleniyor.

İlk söylentiler aracın 72.6 kWh'lik bir batarya kullanacağına işaret ediyordu. Yenilenen versiyonda aracın 77.4 kWh’lık bataryaya sahip olacak. Bu sayede araç tek şarjla 500 km’ye kadar yol kat edebilecek.

Hyundai’nin Ioniq 6 modelini üreteceği Asen fabrikası geçici olarak kapanmıştı. Bu kapatılma süreci Ocak 2022’ye kadar uzatıldı. Bu da üretimin gecikmesinde rol oynayan önemli etkenlerden birisi.



