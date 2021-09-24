Elektrikli Hyundai Kona satışları Avrupa'da 100 bini aştı

Elektrikli Hyundai Kona, Avrupa'da yeni bir başarıya imza attı. Popüler elektrikli model, 100 bin satış barajını geçmeyi başardı.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, kısa süre önce Türkiye’de de satışa sunduğu elektrikli Kona modelinin satışlarından oldukça memnun.

Gelen bilgilere göre, elektrikli Hyundai Kona Avrupa'da 100 bin satış rakamına ulaştı.

Avrupa’da satılan her dört Kona modelinden biri elektrikli olurken, bu rakam Almanya’da her iki araçtan birinin olarak öne çıkıyor.

5 FARKLI SEÇENEĞİ VAR

Hyundai Kona; Avrupa'da hibrit, elektrik ve üç içten yanmalı motor olmak üzere toplam beş farklı varyasyonla satışa sunuluyor.

İlk kez 2018 yılında tanıtılan otomobil, 484 km ile segmentindeki en uzun menzile sahip modellerden biri.

Elektrikli Hyundai Kona, Güney Kore’deki Ulsan ve Çekya’daki Nosoviçe fabrikalarında üretilirken, aynı zamanda markanın 2040 yılına kadar gerçekleştirmek istediği sıfır emisyon ve temiz çevre stratejisine de büyük katkı sağlıyor.

HYUNDAI KONA NELER SUNUYOR

Yeni modelde 64 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon, maksimum 204 PS (150 kW) güç üretiyor ve 7,6 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor. Baz versiyon ise 39,2 kWh pil kapasitesine sahip. Bu motor da 136 PS (100 kW) üretiyor ve 9,9 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor.

KONA Elektrik, tek şarjla 484 kilometre (WLTP-64 kWh pilli versiyon) yol gidebiliyor.

Lityum iyon polimer pili (64kWh versiyon-yüzde 10 ila 80 arasında) şarj etmek için yaklaşık 47 dakikaya gereksinim duyuluyor. KONA Elektrik, üç fazlı AC şarj istasyonlarında veya evdeki özel bir elektrik kabiniyle 45 dakika (yüzde 80 şarj) gibi bir sürede şarj edilebiliyor.

Ayrıca sürücüler, ICCB elektrik kablosunu kullanarak normal ev tipi prizde de aracı şarj edilebiliyor. Bu ev tipi normal prizin şarj süresi ise ortalama 28-36 saat arası olarak veriliyor.

ELEKTRİKLİ HYUNDAI KONA TÜRKİYE FİYATI

Hyundai Assan, iki farklı donanım ve motor seçeneğine sahip KONA Elektrik’in satış fiyatlarını da açıkladı.

KONA Elektrik Progressive 100 kW 487 bin TL, KONA Elektrik Progressive 150 kW ise 734 bin TL'den ülkemizde satışa sunuldu.