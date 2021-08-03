Elektrikli Hyundai Kona, tek şarjla 790 km ile menzil rekoru kırdı

Hyundai'nin elektrikli modeli Kona Electric, tek şarjla toplam 790 kilometre giderek kendi rekorunu kırmayı başardı.

Hyundai Kona'nın elektrikli versiyonu "Kona EV" veya "Kona Electric", son dönemlerde oldukça popüler.

Menzil ve performans değerlerine ek olarak çok yüksek olmayan fiyatıyla müşterileri etkileyen bu otomobil, yeni bir rekora imza attı.

TEK ŞARJLA 790 KM

Tam şarjlı 64 kWh pile sahip Kona Electric, İspanya’nın Madrid şehrinde gerçekleştirilen sürüşte toplam 15 saat 17 dakika yol alarak 790 kilometrelik menzile ulaştı ve kendi rekorunu kırdı.

Bu süre zarfında, ortalama 52 km/s hız ortalamasıyla yol kat eden araç, 100 kilometrede 8,2 kWh elektrik tüketti. Bu değer, 100 kilometredeki 14,7 kWh olan WLTP standardının oldukça altında.

İspanyol EL PAÍS gazetesinin otomotiv editörleri tarafından gerçekleştirilen test sürüşü, Madrid Teknik Üniversitesi'nin Otomobil Araştırma Merkezi olan INSIA'da başladı.

INSIA, Kona'nın şarj portunu şarj ettikten sonra kapatarak mühürledi ve sonrasında da testi onayladı.

Test, Madrid'in çevre yolu olan M-30 boyunca gerçekleştirildi ve INSIA genel merkezine gidiş dönüş yollarını içeren bir rotayla tamamlandı.

Test için kullanılan 150 kW’lik (204 PS) KONA Electric, tamamen standart ve üzerinde herhangi bir modifikasyon bulunmuyor.